مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلين بالدمام والجبيل

خالد الضبيبي(صدى):

تم ضبط سيارة محملة ببط وحمام وأرانب مثلجة، من قبل بلدية غرب الدمام وبالتنسيق مع أمن الطرق،تم التحفظ عليها حيث تم ملاحظة التلاعب بتواريخ الإنتاج.

كما قامت بلدية محافظة الجبيل بحملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين المخالفين الذين ينتشرون في منطقة الأسواق وعلى الأرصفة والشوارع، إذ قام مراقبو البلدية بمسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام المراكز التجارية.