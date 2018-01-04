4 أسباب لانخفاض وزن الطفل عند الولادة

متابعات(صدى):

توجد عدة أسباب لولادة الطفل صغير الحجم، ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تسهم أيضاً فى خطر انخفاض الوزن عند الولادة، وتشمل:

الأطفال الأمريكيون من أصل أفريقى يحتمل أن يكون لديهم ضعف الوزن عند الولادة.

تعانى الأمهات المراهقات – خاصة اللواتى تقل أعمارهن عن 15 عاما – من خطر أعلى بكثير من إنجاب طفل منخفض الوزن.

إن الأطفال المولودين لأم متعددة الولادات معرضون لخطر متزايد لانخفاض الوزن عند الولادة لأنها غالبا ما تكون سابقة لأوانها.

بسبب تناول العقاقير غير المشروعة والكحوليات والسجائر قد تعانى الأم من ولادة أطفال يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.