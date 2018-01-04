تركيا تتجاهل ثورة الشعب الإيراني وتعلن دعمها لـ “نظام الملالي”

أنقرة(صدى):

أعلنت الحكومة التركية بشكل مباشر، أمس الأربعاء، معارضتها لتغيير السلطة في إيران، متجاهلة أعمال القمع الوحشية التي تمارسها السلطات الإيرانية بحقّ مواطنيها الغاضبين.

ودافعت الحكومة التركية عن نظام الملالي بإيران الذي يعد حليفًا قويًّا لها، مبديةً رفضها التظاهرات التي تطالب بتغيير النظام الحاكم في إيران، في وقت يواجه فيه أكبر احتجاجات ضده منذ سنوات.

ولقي 30 محتجًا على الأقل مصرعهم، فيما جرح المئات، بالتزامن مع اعتقال أكثر من 1000 شخص، خلال الأيام الماضية. بحسب تقديرات أولية.