تركيا تتجاهل ثورة الشعب الإيراني وتعلن دعمها لـ “نظام الملالي”
أعلنت الحكومة التركية بشكل مباشر، أمس الأربعاء، معارضتها لتغيير السلطة في إيران، متجاهلة أعمال القمع الوحشية التي تمارسها السلطات الإيرانية بحقّ مواطنيها الغاضبين.
ودافعت الحكومة التركية عن نظام الملالي بإيران الذي يعد حليفًا قويًّا لها، مبديةً رفضها التظاهرات التي تطالب بتغيير النظام الحاكم في إيران، في وقت يواجه فيه أكبر احتجاجات ضده منذ سنوات.
ولقي 30 محتجًا على الأقل مصرعهم، فيما جرح المئات، بالتزامن مع اعتقال أكثر من 1000 شخص، خلال الأيام الماضية. بحسب تقديرات أولية.
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6440 ] نشر منذ 1 ساعة
قبحك الله يااخونجي يابوردقان
بانت حقيقتك مثل حقيقة مرسي الاخونجي عندما استلم الحكم في مصر أول ماوضع يده مع ايران
بإذن الله نهايتك أخس واقبح من نهاية مرسي والأخونجية
عليان[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 44 دقيقة
قرد وقان خليفه المثاليين
اكبر ظاهره صوتيه خذل الشعب السوري والان يدافع عن من قتل شعب سوريا
ويقف مع حكومه الارهاب الايرانية
حسبنا الله ونعم الوكيل
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 دقائق
يا سبحان الله
قبل فتره وجيزه قرات هنا
المديح والتصفيق للسيد اوردغان
حتى البعض قال عنه نصير الظعفاء وظهير الولايا
والان انقلبت المعادله
بالرغم من انني أرى في هذا الرجل المصلحه لاغير
وأقول للمداحين
تركيا اول دولة اسلاميه تعلن في العلن التطبيع مع إسرائيل
وحصار الرقه….. تدبير تركي
ازيد ولا كفايه
السلام عليكم