رسميًا..أستراليا تسمح بتصدير الحشيش للخارج
سمحت استراليا بتصدير نبات الحشيش بهدف استخدامه لأغراض طبية، وأوضح وزير الصحة الأسترالي العزم على أن تصبح أستراليا الأولى عالميًا كمزود للحشيش الطبي.
وأكد وزير الصحة الأسترالي، جريج هونت أنه أصبح من المهم دعم المرضى الداخليين وكذلك أيضا الدعم الداخلي، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الدولية في هذا المجال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24897 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام👍
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه كان من الاولى على دولة أفغانستان ان تتولى تلك المهمة العالمية بتصدير نبات الحشيش بهدف استخدامه لأغراض طبية حيث أنها الاولى عالميا فى الانتاج !!! وتشتهر دولة أفغانستان بزراعة نبات القنب المعروف باسم الحشيش الافغانى ويوجد عدة مصانع لتصنيعه وبيعه حسب تقرير الأمم المتحدة أفغانستان تتصدر الإنتاج العالمي من الحشيش وقال المدير التنفيذي للمكتب أنطونيو ماريا كوستا ” أن زراعة القنب معروفة في بلدان أخرى إلا أن العائد المذهل من محصول القنب الأفغاني يجعل من أفغانستان أكبر منتج للحشيش في العالم ويقدر محصول الحشيش بما يتراوح بين2,500 و 3,500 طن في السنة”.