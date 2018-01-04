رسميًا..أستراليا تسمح بتصدير الحشيش للخارج

كانبرا(صدى):

سمحت استراليا بتصدير نبات الحشيش بهدف استخدامه لأغراض طبية، وأوضح وزير الصحة الأسترالي العزم على أن تصبح أستراليا الأولى عالميًا كمزود للحشيش الطبي.

وأكد وزير الصحة الأسترالي، جريج هونت أنه أصبح من المهم دعم المرضى الداخليين وكذلك أيضا الدعم الداخلي، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الدولية في هذا المجال.