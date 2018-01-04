4 حلول بسيطة لعلاج جفاف العين فى الشتاء

متابعات(صدى):

جفاف العين يعد من أكثر أمراض العيون انتشارًا، ويرتبط ظهوره بشكل أكثر بفصل الشتاء، حيث تساعد طبيعة التغيرات الجوية فى الفصل فى ظهروه بشكل أكبر.

للقضاء على جفاف عين يمكن اتباع الآتى:

1- فتح وغلق العين بصورة سريعة خصوصا عند الجلوس أمام التليفزيون أو الكمبيوتر أو شاشة التليفون المحمول، أو عند القراءة، لأن الدراسات أثبتت أن فى هذا الوقت يقل معدل فتح وغلق العين أقل من المعدل الطبيعى بنسبة تصل إلى 70%.

2- التدليك الخفيف لجفون العين لمده ٣٠ ثانية صباحا ومساء للمساعدة على تمدد الدموع على كامل العين.

3- وضع كف مبلل بالماء الفاتر على الجفون للمساعدة فى تقليل الالتهاب.

4- تناول كميات كافية من المياه يوميا لضمان تغذية العينين بكمية كافية من المياه لترطيبها.