ترامب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بحل لجنة رئاسية مكلفة بالنظر فى مزاعم حدوث تزوير بانتخابات العام 2016 وذلك بعدما رفضت ولايات كثيرة تزويدها بالبيانات.

وقال ترامب فى بيان يوم الأربعاء “بدلا من الدخول فى معارك قانونية لا نهاية لها على حساب دافع الضرائب، وقعت اليوم أمرا تنفيذيا بحل اللجنة وطلبت من وزارة الأمن الداخلى مراجعة تلك القضايا وتحديد الإجراءات التالية”.