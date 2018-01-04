  • الخميس 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. صيادون يقيمون جدار من السمك في الصين

بالصور.. صيادون يقيمون جدار من السمك في الصين

بالصور.. صيادون يقيمون جدار من السمك في الصين
بكين(صدى):

أقام صيادون جدار بالسمك بنحو 2000 سمكة بطول 10 أمتار في موسم الصيد الشتوي.

وجذب الأمر أنظار الزوار ، فجعلهم يقبلون على شراء السمك.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 41 دقيقة

الشعب الصيني التنين كما يطلقه ع الكثيرون
مكافح وعصامي مناظل من اجل البقاء
حكمه صينيه عالقه في ذهني دائماً
علمني كيف أصطاد و لا تعطني سمكة كل يوم؟؟

[ عدد التعليقات: 7767 ] نشر منذ 4 دقائق

ههههههههههههههه ثلاجتهم طبيعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *