نشر : منذ 2 ساعتين 1٬015 3 منوعات بالصور.. صيادون يقيمون جدار من السمك في الصين بكين(صدى): أقام صيادون جدار بالسمك بنحو 2000 سمكة بطول 10 أمتار في موسم الصيد الشتوي. وجذب الأمر أنظار الزوار ، فجعلهم يقبلون على شراء السمك. الوسوم:السمك, صيادون, موسم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6804 ] نشر منذ 54 دقيقة
أنا كل إللي عجبني في الخَبَر الصور بـــــــس .
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 41 دقيقة
الشعب الصيني التنين كما يطلقه ع الكثيرون
مكافح وعصامي مناظل من اجل البقاء
حكمه صينيه عالقه في ذهني دائماً
علمني كيف أصطاد و لا تعطني سمكة كل يوم؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7767 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههههههههههههه ثلاجتهم طبيعية