تسريب صورة لنجل علي عبدالله صالح داخل معتقل حوثي

صنعاء(صدى):

أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الوضع الحالي لمدين ابن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذي اختطفته الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن صلاح ومدين ابني علي عبد الله صالح في معتقل خاص تابع للميليشيات في العاصمة صنعاء.

وظهر في إحدى الصور المتداولة مدين علي عبد الله صالح أثناء وجوده داخل معتقل تابع للحوثيين، فيما ظهر في صورة أخرى ابن عمه محمد من المستشفى قبل اختطافه من قبل الحوثيين.