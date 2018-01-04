وزير المالية: ندرس إعفاء ” الصحة ” و ” التعليم ” من ” القيمة المضافة “

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي إمكانية إعفاء القطاع الصحي والخاص والتعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة من عدمه، مع تحمل الضريبة عن المواطنين الراغبين في شراء منزل لأول مرة.

وأضاف الجدعان خلال لقاء له مع الإعلامي خالد مدخلي على القناة ” السعودية ” ، أن أسعار البنزين قد تتراجع في حال سجلت أسعار النفط عالمياً انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن سعر بنزين 91 مرتبط بنسبة 70% من السعر العالمي.