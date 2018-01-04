وزير المالية: ندرس إعفاء ” الصحة ” و ” التعليم ” من ” القيمة المضافة “
أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي إمكانية إعفاء القطاع الصحي والخاص والتعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة من عدمه، مع تحمل الضريبة عن المواطنين الراغبين في شراء منزل لأول مرة.
وأضاف الجدعان خلال لقاء له مع الإعلامي خالد مدخلي على القناة ” السعودية ” ، أن أسعار البنزين قد تتراجع في حال سجلت أسعار النفط عالمياً انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن سعر بنزين 91 مرتبط بنسبة 70% من السعر العالمي.
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين
الواحد يعلم اولاده في مدارس اهلية بقروشه و يوفر على الدولة و تاخذون منه ضريبة في التعليم هذا لا يعقل
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 1 ساعة
عزيزي الغامدي المحترم
صباح العسل والياسمين
بغيت شوري
رجع اولادك لو مؤقتاً حكومي
خذ شور اخوك وإن ما طاعك الزمان طيعة
كان زمان[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة
تابعت اللقاء …. وللأسف
لم يستطيع أن يعطي إجابات واضحة .. كل الردود الدخول بالتفاصيل الدقيقة للأمور التي لا تهم المواطن
(( وكانت الإجابة الصريحة والواضحة والمباشرة هي أن الرواتب لن تعود بالهجري .. فقط ))
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6440 ] نشر منذ 1 ساعة
للسف لااحد يثق فيكم ولا في كلامكم
لقد سقطت ثقة الشعب فيكم وخاصة انت ياوزير المالية والانسيت تصريحاتك السابقة
الثقة مثل الدمعة اذا سقطت لاتعود ياعزيزي
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6440 ] نشر منذ 1 ساعة
* للأسف
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماعاد باقي غير تاخذون من الي حتى يمشي بالشارع
بدل اكسجين
حسبي الله ونعم الوكيل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 30 دقيقة
ندرس .. كلمه تسويف وتسحيب وموت يا شحيبر على ما يجيك الربيع
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 21 دقيقة
سيدي الغالي بندر الحربي وفقك الله
خذ شوري ونا خوك
اصير وصابر وصبر اصبر حتى يمل الصبر منك ثم اصبر ان الله مع الصابرين
وإن ما طاعك الزمن طيعة
والحمدلله ع نعمة الأمن والأمان
حسبنا الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 20 دقيقة
الدنيا دواره فاعمل مادمت قادر قبل يجي يوم مايفيدك فهمك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7768 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليتهم لم ينقلو المقابلة لانها لم تنفع المواطنين في شيء ابد
كلامه مبهم وغامض
سعيدان[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 16 دقيقة
صدقت اخي العزيز سقطت ثقة الشعب فيهم ماعاد احد يصدقهم وهذي مصيبة والله.