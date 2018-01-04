 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، لليوم الخميس، وجود رياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق بالمملكة، وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وسماء غائمة على سكاكا وطريف وعرعر ورفحاء.

وذكر التقرير أن اليوم سيكون نشطاً للرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الجوف ،الحدود الشمالية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي. وجنوبية غربية تتحول مابعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.