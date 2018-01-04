بالفيديو.. أفراد من الشرطة ينضمون للمتظاهرين في خرم آباد بإيران

طهران(صدى):

نشر الحساب الرسمي لقناة الأحواز عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يكشف انضمام أفراد من الشرطة الى ضفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد بإيران.

وغرد حساب القناة: ” انضمام أفراد من الشرطة الى ضفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد ” .