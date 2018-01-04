بالفيديو.. أفراد من الشرطة ينضمون للمتظاهرين في خرم آباد بإيران
نشر الحساب الرسمي لقناة الأحواز عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يكشف انضمام أفراد من الشرطة الى ضفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد بإيران.
وغرد حساب القناة: ” انضمام أفراد من الشرطة الى ضفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد ” .
#انتفاضه_الشعب_الايراني
دزفول الان
مظاهرات ليلية ضد الملالي الحاكم #مظاهرات #إيران pic.twitter.com/uCCWxc9Q5W
— MozafarⓂ️ (@mozafara1) ٣ يناير، ٢٠١٨
abu ammar[ عدد التعليقات: 15089 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله ينظم باقي القوات في جميع القطاعات العسكريه الى الجماهير ويعتقلون الملالي قبل هروبهم من ايران لمحاسبتهم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههه لقد ضحكت حين شاهدت التعليق “نشر الحساب الرسمي لقناة الأحواز عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يكشف انضمام أفراد من الشرطة الى صفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد بإيران”.
ولماذا تذكرت “وحدة المستعربين ” بالجيش الصهيونى المحتل وتلفظ “مستعرفيم” وهي كنية أُعطيت لرجال عصابات إسرائيليين وأفراد وحدات خاصة تخفوا بلباس عربي أو اتخذوا لهم أشكالاً شبيهة بالعرب الفلسطينيين وبدأت هذه الفكرة في سنوات الثلاثينيات عندما قامت عصابة الهاجاناه بتشكيل فريق من أعضائها للقيام بمهام استخبارية وتنفيذ عمليات قتل وتصفية خلال المظاهرات وخلال أجتياح المناطق العربية .
وانضمام أفراد من الشرطة الى صفوف المتظاهرين في مدينة خرم آباد بإيران ماهو الا على طريقة “وحدة المستعربين ” بالجيش الصهيونى حتى يتم القبض على قادة المظاهرات