نجل الشاه الراحل ينتقد حظر ترامب سفر معظم الإيرانيين

طهران(صدى):

انتقد رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، حظر ترامب سفر معظم الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه على شركات التكنولوجيا الأمريكية توفير خدمات اتصالات للإيرانيين الذين يحتجون ضد حكامهم من رجال الدين.

وقال بهلوي في مقابلة لـ “رويترز” إنه يريد للإيرانيين أن يقرروا مصيرهم بإرادتهم الحرة، مشيدًا بترامب وبأعضاء حكومته في دعمهم المحتجين.

يذكر أن بهلوي يعيش في المنفى منذ أربعة عقود بعد الإطاحة بوالده الشاه، الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، في الثورة الإسلامية عام 1979.