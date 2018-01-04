حافظ على صحة كبدك بالقهوة والشاي الأخضر

متابعات(صدى):

أفادت دراسات بأن القهوة تعتبر من المشروبات التي تحافظ على صحة الكبد وحمايته من الأمراض، وتساعد على تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد.

وأشارت الدراسات أيضًا إلى أهمية الشاي الأخضرفهو من المشروبات الصحية للكبد، وتناول من 5 إلى 10 أكواب يومياً يساعد على تحسين صحة الكبد وذلك لاحتوائه على مضادات للأكسدة التى تعمل على تقليل الرواسب الدهنية فى الكبد.

ومن المشروبات التي تعزز صحة كبدك أيضًا ،الجريب فروت ، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد بشكل طبيعى خاصة من الالتهاب والتليف.