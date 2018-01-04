موريتانية تحتج أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط بسبب قرار ترامب حول القدس

نواكشوط(صدى):

احتجت رئيسة الفريق البرلماني الموريتاني لمناصرة القضية الفلسطينية، فاطمة بنت الميداح ، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالبة إياه بالتراجع في ذلك القرار.

وقالت البرلمانية خلال وقفة أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط إنهم يطالبون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتراجع عن هذا القرار الذى أجمع العالَم بأسره على رفضه، مطالبة كافة البرلمانات الدولية إلى المساهمة الفاعلة فى الحراك الدولى الرافض لهذا القرار.