تدمير 7 طائرات روسية في قصف على قاعدة حميميم بسوريا

دمشق(صدى):

ذكرت صحيفة “كومرسانت” اليومية الروسية، نقلا عن مصدرين مساء أمس الأربعاء أن 7 طائرات روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر .

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من عشرة عسكريين في الهجوم الذي نفذه عناصر من المعارضة.