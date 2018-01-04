الوسائد المتسخة خطر لا يستهان به

متابعات(صدى):

أفاد تقرير بصحيفة “ذي صن”، أن امرأة تعرضت لانتفاخ في العينين بسبب نومها على وسائد متسخة، الأمر الذي لم تتخيل قط أنه يشكل خطورة على صحتها بأي شكل من الأشكال، حيث كانت تظن أنها تنام في وسادة صحية لكنها اكتشفت وجود مئات من الحشرات الصغيرة التي تسكنها ولا ترى بالعين المجردة.

وعاشت هذه الحشرات في رموش عين المرأة، من خلال الوسادة التي لم تغييرها منذ خمس سنوات، وأصبحت عينيها في حالة سيئة بسبب مجرد وسادة .

ويعتبر العرق الذي تتشربه الوسائد مستنقعاً لنموالبكتيريا والفطريات، وتجمع مثل هذه الحشرات، وظهور بعض الأمراض الجلدية وحب الشباب.