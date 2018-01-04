أحمد الشيخ: لم أكن أعلم أنني سأجلس على دكة البدلاء في الأهلي

ماجد محمد(صدى):

قال أحمد الشيخ لاعب الأهلى المصري المنتقل إلى صفوف الاتفاق، أنه لم يعلم أنه سيجلس على دكة البدلاء فى الأهلى، مشيرًا إلى أن نادى الزمالك عظيم ولكنه من الصعب اللعب بقميص نادى مصرى بخلاف الأهلى.

وحول ما تردد عن عدم قدرة الشيخ على ارتداء قميص الأهلي ،أعرب اللاعب عن استياءه قائلًأ: ” لا يوجد قميص ثقيل على أي لاعب يتواجد بين جدران النادي الأهلي”.

وأوضح الشيخ في حديثه لبرنامج الحريف على قناة ” dmc sports “:” تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية خلال الموسم الماضى، ولكننى فضلت الأهلى “.

وعن خسارة دورى أبطال أفريقيا قال :” أكثر بطولة حزنت عليها لأننا كنا الأحق بالتتويج خاصة أننا واجهنا فرقا كبيرة، لم نتخيل أننا سنخسر اللقب “.