بالصور..وكيل محافظ طريف يفتتح القسم النسائي للجنة التنمية الاجتماعية

خالد الضبيبي(صدى):

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بطريف مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح المقر النسائي للجنة بحضور سعادة وكيل محافظ طريف الأستاذ فهد عشوي الأشجعي ومساعد المدير العام للعمل والتنمية الاجتماعية النوري العنزي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد مرضي ورئيس وأعضاء لجنة التنمية بطريف في مقدمتهم رئيس اللجنة الأستاذ ثاني مسهوج العنزي وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة .

وقامت اللجنة بتكريم الفرق التطوعية المشاركة بأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية نظراً لدورها البارز وإسهامها في نجاح كافة الأنشطة الإجتماعية التي نظمتها اللجنة أو شاركت بها .