” المرور ” يكشف عن فيديو هام يخص إحدى الطرق الوعرة في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف مقطع فيديو، نشرته إدارة مرور منطقة عسير، أمس الأربعاء، بـ” تويتر ” درجة الوعي التي اكتسبها قائدو المركبات على إحدى الطرق الوعرة المزدحمة بالمنطقة، حيث تحركت المركبات بسلاسة وانسيابية.

وبيّن المقطع عدد الحوادث والمركبات والمخالفات التي رُصدت على تلك الطريق خلال 3 أيام متتالية، فيما أكّد مرور عسير تنفيذه خطة لمنع تجاوز المركبات المواقع المحددة، كوجود خطين متصلين متوازيين، وعلامة “ ممنوع التجاوز ”.

ووجّهت الإدارة رسالة شكر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، قائلة: “ أخي قائد المركبة: الالتزام بعلامات الخطوط الأرضية، ومدلولات إشارات المرور منظر حضاري .. فشكرًا لتعاونك ”.