نصرالله يكشف عن راتبه الذي يتقاضاه من منصبه

بيروت(صدى):

أعلن حسن نصرالله زعيم حزب الله اللبناني، عن الراتب الذي يتقاضاه من منصبه، وهو 1300 دولار أمريكي، وتحدث نصر الله عن هواياته، معلنًأ أنه يحب كرة القدم، ويتابع بعض المباريات، وذلك خلال برنامج ” لعبة الأمم ” بقناة الميادين.

وعن الاحتجاجات الإيرانية، قال نصر الله،في حواره إن الاحتجاجات لها فائدة كبيرة لأنها دفعت الأطراف في إيران إلى النقاش والتعاضد وحفزت البحث عن معالجات جدية، مشيرًا إلى أن ايران تعاملت مع الأزمة بهدوء.