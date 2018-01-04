الهواتف “شارب” تطرح جهازا جديدا يهز عرش أرقى الهواتف الذكية
أكدت مصادر في “ شارب ” اليابانية العريقة بتطوير الإِلِكْتُرُونِيّات، أن هاتف الشركة القادم سيَأْتِي بمواصفات ستكون الأفضل في الأسْوَاق.
وأَوْضَحَ موقع “ Android Authority ” أن “هاتف Aquos Crystal 3 القادم من شارب سيكون واحداً من أفضل الهواتف التي ستطرح في الأسْوَاق العام المقبل، بِفَضْل تقنياته التي عجزت أكبر الشركات عن طرحها في أجهزتها، كماسح بصمات الأصابع المدمج بالشاشة، والمعالج الجبار، وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة.
وأَضَافَ الموقع، أن أهم مَا يميز الهاتف هو الشاشة التي ستغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز، وستأتي بحجم 6.4 بوصة وأبعاد (18:9)، ودقة عرض (2160х1080) ”.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
شارب ولا شنب اول مره اسمع عن ذا الشركة العريقه الي تقولون عنها
كله صيني كل يوم ينزلون لنا اسم شارب وخشم وشنب ولحيه وقذله يبون يبيعون بضاعتهم لنا بأسماء عربيه
ابو حمد شاري بشت يقاله الصقر الأخضر ب٣٠٠ ريال وغسله في مغسله يقول طلع بط اسود وذلي شارب تقول مسلسل باب الحارة