مسن في عمر 64 يعود للدراسة مع ابنته ( القصة كاملة )

عادل الحربي(صدى):

نشرت قناة “ عين ” التابعة لوزارة التعليم، مقطع فيديو لمواطن مسن يبلغ من العمر 64 عاما، ورغم ذلك قرر الالتحاق بمقاعد الدراسة في المرحلة الثالثة المتوسطة، وجاءت الأقدار لتضعه مع ابنته في مرحلة دراسية واحدة.

وأكد الأب المسن، الذي دعى عبدالسلام العبدالله، أن فكرة إكمال تعليمه جاءت بعد أن تقاعد من عمله في شركة أرامكو، مشيرا إلى أنه يريد الالتحاق بالجامعة ودراسة الإعلام.

وأوضح العبدالله، أنه يستعين بابنته لمساعدته على المذاكرة وشرح ما قد يلتبس عليه أو يصعب فهمه.