تقرير: تراجع نسبة العمالة الأجنبية بنسبة 1,7 %

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير اقتصادي عن تراجع العمالة الأجنبية في المملكة، بنسبة 1,7 % في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بعددهم في بداية العام ذاته.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح التقرير ان الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 0,7 %، لافتاً إلى أنه نجم عن الانكماش تراجع قطاع النفط بنسبة 3 %، وذلك بحسب البيانات الأولية لعام 2017م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نمواً أفضل، على أساس سنوي عند 1 %، وضمن القطاع غير النفطي، نمى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 0,7 % بفضل انتعاش قطاع المال والأعمال.