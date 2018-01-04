أول رد من والد الرضيع المعنف بالطائف بعد فصل الممرضات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قال خالد الحارثي، والد الرضيع ” عدى “، الذي ظهر في مقطع فيديو وَهُوَ يتعرض للتعنيف والسخرية من ممرضات بمُسْتَشْفَى الأطفال بالطائف: ‘‘ إنه لم يكتشف الواقعة إلا بعد حدوثها بأكثر من أسبوع، عندما شاهد المقطع المتداول، مثله مثل رواد مواقع التواصل‘‘ مُؤكِّدَاً أن فصل الممرضات لا يكفي، وإنما يجب ألا يسمح لهن بالعمل بتلك المهنة مُجَدّدَاً.

وأَضَافَ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ مَعَالِي المواطن ” على قَنَاة “ إم بي سي ” ، أنه بعد تداول المقطع اتصلت به شرطة الطائف وأبلغته بِأَنَّهُ سيتم التحقيق في تلك الجريمة، وطلبوا أخذ أقواله، مُشِيرَاً إلى أنه قدم صَحِيفَة دعوية لوزارة الصحة اتهم فيها الممرضات الثلاث بالتعنيف والتشهير بطفله الرضيع.