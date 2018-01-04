 النقل: دورنا سرعة إنجاز المشاريع وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها

علي القحطاني(صدى):

أعلن مدير فرع هيئة النقل في منطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي ،أن وزارة النقل تعمل حالياً على استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بإجمالي أطوال 1477 كيلومتراً، فضلاً عن المرحلة الثانية من ازدواج طريق المدينة – القصيم ، وتنفيذ طريق المدينة المنورة – تبوك السريع الذي يبلغ طول المرحلة الحالية فقط 36 كيلومتر.

وأوضح الحربي أن الوزارة أنجزت على مدى السنوات الماضية في مجال الطرق بالمدينة المنورة ما يزيد على 6500 كيلومتر.

وأكد مدير الفرع أن دورهم هو سرعة إنجاز المشاريع، وإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات التي تواجه منفذي تلك المشاريع.