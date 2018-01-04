أمير الحدود الشمالية ينوه عن أهمية برنامج التوطين في معالجة البطالة

خالد الضبيبي(صدى):

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بلجنة التوطين في محافظة العويقيلة، وأشاد بأهمية برنامج التوطين الموجه في المنطقة عمومًا في حل مشكلة البطالة

و نوه أمير الحدود الشمالية عن أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج نتائج تنموية إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، أو فيما يخص رفع الوعي بمفاهيم وقيم العمل، والزيادة في جودة الخدمات المقدمة، والانعكاسات الإيجابية المنتظرة على مستوى الأمن، إلى جانب إسهامه في خفض الضغط على الضمان الاجتماعي.

وأوضح الأمير فيصل أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وانطلاقاً من مسؤولياته لمعرفة أحتياجات المنطقة وما تم تنفيذه وما هو في طور التنفيذ.

وأكد أنه يعمل على تعزيز جاذبية محافظات منطقة الحدود الشمالية لتنمو سكانياً من خلال توفير الخدمات المتكاملة ذات الجودة العالية.