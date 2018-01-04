ننشر نص اتفاق ” تقويم التعليم ” للتطوير

عادل الحربي(صدى):

قامت هيئة تقويم التعليم بتوقيع اتفاقاً مع المركز السعودي لسلامة المرضى، من أجل تعزيز جودة التعليم العالي، وتقويم واعتماد مؤسساته وبرامجه والتطوير المستمر لنظام الاعتماد الأكاديمي في المملكة.

ويهدف الاتفاق الذي وقعه المدير التنفيذي للمركز الوطني الدكتور أحمد الجبيلي والمدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالاله الهوساوي لبناء شراكة استراتيجية مثمرة بين المركزين.

ومن أبرز النقاط التي جاءت في نص الاتفاق، تبادل المعرفة والخبرات بين المركزين الوطني و السعودي لسلامة المرضى، فيما يتعلق بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ومجال سلامة المرضى.

ونص الاتفاق على التعاون بين الطرفين في إيجاد آليات لإكساب خريجي الكليات الصحية المعارف، والمهارات ،والكفايات المتعلقة بسلامة المرضى والتحقق منها، وتسهيل مشاركة ممثلي المركز السعودي لسلامة المرضى في صياغة مخرجات التعلم للتخصصات الصحية التي يقوم بها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي واقتراح آليات التحقق منها.

كما نص على تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات، والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي وسلامة المرضى.