رد وزير المالية على رفع أسعار البنزبن قبل توفير المواصلات العامة

عادل الحربي(صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان، ردا على سؤال للإعلامي خالد مدخلي في حواره معه على قناة السعودية الأولى مفاده: ” لماذا تم رفع أسعار البنزين بدون توفير بدائل من المواصلات العامة؟ “.

وأجاب الجدعان قائلاً: ” إن الحكومة في السابق كانت لا تفكر في رفع أسعار البنزين بسبب عدم وجود بدائل من المواصلات العامة، وعندما جاءت فكرة حساب المواطن تمت إعادة التوجيه “.

وأضاف: ” وهذا يعني أن الدعم مستمر لمحدودي الدخل، ورغم ذلك كله فإن الحكومة تستثمر المليارات في مشاريع المواصلات العامة في الرياض ومكة وجدة لتوفير مواصلات عامة قريبا “.