رد وزير المالية على رفع أسعار البنزبن قبل توفير المواصلات العامة
قال وزير المالية محمد الجدعان، ردا على سؤال للإعلامي خالد مدخلي في حواره معه على قناة السعودية الأولى مفاده: ” لماذا تم رفع أسعار البنزين بدون توفير بدائل من المواصلات العامة؟ “.
وأجاب الجدعان قائلاً: ” إن الحكومة في السابق كانت لا تفكر في رفع أسعار البنزين بسبب عدم وجود بدائل من المواصلات العامة، وعندما جاءت فكرة حساب المواطن تمت إعادة التوجيه “.
وأضاف: ” وهذا يعني أن الدعم مستمر لمحدودي الدخل، ورغم ذلك كله فإن الحكومة تستثمر المليارات في مشاريع المواصلات العامة في الرياض ومكة وجدة لتوفير مواصلات عامة قريبا “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24893 ] نشر منذ 28 دقيقة
أتمنى تنزل الشارع تشوف بنفسك
الناس قااااااافله أخلاقها
صارت تمشي بلاشعور
باالله وش يسوي الدعم الي تقول
مقابل الأرتفاع فالأسعار فككككككككككل شي
ودفعه وحده
الحين لو نجيب لك شخص ينزف من كل مكان بجسمه بسبب حادث
ونعطيه خمسه ريال حقه لصقة جروح
وش تسوي اللصقه مقابل هاالجروح كلها
أتمنى أعادة النظر في بعض الأشياء
الشعب بدى يموت موت بطيء🤔