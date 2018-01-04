شهب الرباعيات تصل ذروتها فجرًا.. تساقط 40 شهابًا بالساعة

حمود العنزي(صدى):

من المنتظر وصول شهب الرباعيات ذروة تساقطها قبل شروق شمس، اليوم الخميس، بسماء المنطقة العربية،ووفقًا لما كشفته الجمعية الفلكية بجدة، أن الرباعيات تتساقط بمعدل 40 شهابًا في الساعة.

وأوضحت الجمعية الفلكية في تقرير سابق لها أن شهب الرباعيات تنشط سنويًا فى الفترة من 1 إلى 5 يناير، مشيرة إلى أن القمر الأحدب بعد يومين من البدر العملاق سيكون متواجدًا فى السماء بالتزامن مع ذروتها ما سيتسبب فى طمس معظم الشهب عن الرؤية باستثناء البراقة منها .