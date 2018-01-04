أول رد فعل من بيليرين على ضربة جزاء هازارد في الديربيأ
رفض الدولي الاسباني هيكتور بيليرين الظهير الايمن لآرسنال الإنجليزي التعليق على ما إذا كان يعتقد أن الحكم اتخذ قرارا سليماً بشأن ضربة جزاء إدين هازارد خلال تعادل آرسنال وتشيلسي 2/2 في الاسبوع الـ22 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بيليرين حول ما إذا كان يعتقد أن لعبة هازارد تستحق ركلة جزاء في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية:إنه سريع جداً داخل منطقة الجزاء.
وأضاف:رأيت الكرة في الهواء وحاولت إخراجها ، لقد وصلنا الى الكرة في نفس الوقت وكان الحكم يعتقد أنها ضربة جزاء.
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