أول رد فعل من بيليرين على ضربة جزاء هازارد في الديربيأ

نواف السالم(صدى):

رفض الدولي الاسباني هيكتور بيليرين الظهير الايمن لآرسنال الإنجليزي التعليق على ما إذا كان يعتقد أن الحكم اتخذ قرارا سليماً بشأن ضربة جزاء إدين هازارد خلال تعادل آرسنال وتشيلسي 2/2 في الاسبوع الـ22 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيليرين حول ما إذا كان يعتقد أن لعبة هازارد تستحق ركلة جزاء في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار الإنجليزية:إنه سريع جداً داخل منطقة الجزاء.

وأضاف:رأيت الكرة في الهواء وحاولت إخراجها ، لقد وصلنا الى الكرة في نفس الوقت وكان الحكم يعتقد أنها ضربة جزاء.