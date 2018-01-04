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بالفيديو.. وزير المالية: 3 مليون أسرة وفرد مستقل تم تسجيلهم في ” حساب المواطن “

بالفيديو.. وزير المالية: 3 مليون أسرة وفرد مستقل تم تسجيلهم في ” حساب المواطن “
علي القحطاني(صدى):

قال وزير المالية، محمد الجدعان ‘‘ إن برنامج حساب المواطن مخصص للمستحقين فقط، مشيرا إلى أن 50% من الأسر المستفيدة من حساب المواطن يغطيها مبلغ الدعم لتعويض زيادات الطاقة والكهرباء والضريبة المضافة ‘‘.

وأكد “ الجدعان ”، في لقاء تلفزيوني على القناة “ السعودية ”، أمس الأربعاء أن 3 مليون أسرة وفرد مستقل تم تسجيلهم في البرنامج.

وبين الوزير، أنهم يتفهمون فلق المواطن العام من ارتفاع الأسعار ولكنها بحسب الشرائح الاجتماعية والتي تراعي الطبقات البسيطة.


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