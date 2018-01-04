 العلاقة بين تناول الشاي و إصابة العيون بالمياه الزرقاء

متابعات(صدى):

أشار باحثون أميركيون إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الساخن تقل نسبة إصابتهم بالمياه الزرقاء على العين، مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون الشاي المثلج والمشروبات الغازية.

وأكد الباحثون في دورية طب العيون البريطانية أن احتمال الإصابة بالمياه الزرقاء قل بنسبة 74 % لدى الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة وتناولوا كوبا أو أكثر من الشاي الساخن يوميًا.

الجدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أن الاصابة بالمياه الزرقاء يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر ولا يمكن علاجه، وأن للعوامل البيئية دور في الإصابة بهذا المرض.