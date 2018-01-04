محافظ الداير يؤدي الصلاة على 5 شهداء من آل يحيى في شرق جازان

تركي السالم(صدى):

أدى محافظ الداير بني مالك عبدالله حمدي وجموع الأهالي الصلاة على 5 من المواطنين من آل يحيى أمس الأربعاء، بمسجد خادم الحرمين بالمحافظة، وذلك بعد أن تسبب انفجار حوثي عصر الإثنين في وفاتهم بمركز آل يحيى الحدودي بالداير شرق جازان، ونقل الحمدي تعازي حكومة خادم الحرمين لذوي المتوفين.

وغرد حساب ” جازان الآن ” عبر تويتر ” أدى محافظ الداير بني مالك عبدالله حمدي وجموع الاهالي الصلاة على خمسة من المواطنين من آل يحيى اليوم بجامع خادم الحرمين بالمحافظة ، وذلك بعد أن تسبب #إنفجار _حوثي عصر الاثنين في وفاتهم بمركز آل يحيى الحدودي بالداير شرق جازان “.