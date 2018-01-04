حقيقة رفع أسعار بعض خدمات الاتصالات بعد فرض ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أرجع المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد، مساء أمس الأربعاء، السبب وراء قيام بعض شركات الاتصالات برفع أسعارها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بما وُصف أنه أكثر من الضريبة.

وأكد أبو حيمد، أن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع، مبيناً أن ما حصل في السوق هو أن هناك عروضاً ترويجية قدمتها الشركات بأسعار مخفضة، وانتهت هذه العروض، والهيئة لا تلزم الشركات بأسعار محددة.

وقال خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC”، إن دور الهيئة مراقبة الأسعار؛ لضمان التنافسية العادلة في السوق، وبالتالي تقديم أفضل الخدمات والباقات التي تخدم المواطن، مشيراً إلى أن الهيئة تتدخل في حال اتفاق مقدمي الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار.