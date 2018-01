فوز 5 مشاريع للمبتعثون بمسابقة “سعودي مر من هنا” على مستوى العالم

علي القحطاني(صدى):

فازت 5 مشاريع تنافس المبتعثون على انجازها بمسابقة “سعودي مر من هنا” من أصل 22 مشروعًا على مستوى العالم.

ومن المشاريع التي فازت ،مشروع “لست وحدك” في الصين ، ومشروع :انقذ حياة” في الأردن، و “hand by hand” في نيويورك ، و ” Us to Cleveland” في أوهايو ، ومشروع “فريق إدنبرة التطوعي” في اسكتلندا.

يذكر أن المسابقة كانت بدعم وتنظيم مركز الملك سلمان للشباب بالأشتراك مع وكالة الابتعاث بوزارة التعليم والملحقيات الثقافية، لتفعيل طاقة المبتعثين وتحفيزهم ونشر تجاربهم في مختلف الدول.