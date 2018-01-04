نصر الله: هناك قوى سياسية تستغل الأزمة الإيرانية لصالحها
علق الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية ،حسن نصر الله، على ما تشهده إيران في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قوى سياسية تستغل المظاهرات لصالحها.
وأكد نصر الله، في حواره بقناة “الميادين” اللبنانية، أن المشكلة سببها إفلاس بعض البنوك، مضيفًا: “القيادة في إيران تعاملت بهدوء مع الأزمة وتم فرز المحتجين عن المشاغبين”، مؤكدًا أن السبب في تضخم الأزمة هو التدخل الخارجي.
وفي سياق منفصل أوضح نصر الله ،أن الحرب السورية ستنتهي خلال عام أو عامين على الأكثر، على حد قوله.
حفراوي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
لا ان شاالله تنتهي خلال اسابيع
اذا انهار نظام الملالي
وانقطع الامداد عنك ياحسن زميره
ابو طلال[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله تطيح انت وحزبك ياحسن زميره وتلحق بعمك الخميني .
ساري الليـــــــل[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلعن هذا الوجه يا نجس