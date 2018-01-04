بالصور.. انتهاء لقاء أرسنال وتشيلسي بالتعادل في الدوري الانجليزي

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه أرسنال ( 2-2)، في مباراة نارية على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

و تقدم ” ا أرسنال ” بهدف جاك ويلشير عند الدقيقة 63 قبل أن يتعادل ” تشيلسي ” عن طريق إيدين هازارد من ركلة جزاء بعد 4 دقائق.

وفي الدقيقة 84 سجل ماركو ألونسو الهدف الثاني للضيوف، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء يسير نحو ” تشيلسي ” نجح بيليرين في إدراك هدف التعادل لأرسنال عند الدقيقة 90+2.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 39 بالمركز السادس وتقدم تشيلسي للنقطة 46 بالترتيب الثالث.