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بالصور.. انتهاء لقاء أرسنال وتشيلسي بالتعادل في الدوري الانجليزي

بالصور.. انتهاء لقاء أرسنال وتشيلسي بالتعادل في الدوري الانجليزي
نواف السالم(صدى):

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه أرسنال ( 2-2)، في مباراة نارية على ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

و تقدم ” ا أرسنال ” بهدف جاك ويلشير عند الدقيقة 63 قبل أن يتعادل ” تشيلسي ” عن طريق إيدين هازارد من ركلة جزاء بعد 4 دقائق.

وفي الدقيقة 84 سجل ماركو ألونسو الهدف الثاني للضيوف، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء يسير نحو ” تشيلسي ” نجح بيليرين في إدراك هدف التعادل لأرسنال عند الدقيقة 90+2.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 39 بالمركز السادس وتقدم تشيلسي للنقطة 46 بالترتيب الثالث.

 

 


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