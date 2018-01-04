خطورة غسل الأسنان بعد تناول عصير البرتقال

متابعات(صدى):

يحرص البعض على تناول عصير البرتقال في الصباح مع الإفطار، لكن من الخطأ تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب العصير الذي يحتوي على حامض.

وذكرت ملحوظة لمستشفى ” مايو كلينيك ” الأمريكية التي تعتبر أفضل مستشفى في أمريكا، أن هذه العادة تسبب ضعف مينا الأسنان بسبب الحامض في عصيرالبرتقال.

وقال دكتور أسنان بمستشفى مايو كلينك، سكوت فراي، إن من الأفضل قبل غسل الأسنان عليك شرب بعض الماء أو الحليب لتحييد الحامض، وينطبق الأمر أيضاً بعد تناول عصير الليمون. وأضاف “فراي”، ويمكن أيضاً أن يغسل الشخص أسنانه بعد تناول وجبة الإفطار وعصير البرتقال بنصف ساعة، حتى لا يسبب ضررًا على أسنانه.