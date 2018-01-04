المؤسسة العامة للحبوب: 4.5% زيادة في استهلاك القمح لعام 1438

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ارتفاع استهلاك القمح بنسبة 4.5 في المئة لعام 1438هـ مقارنة بالعام الذي قبله.

وأوضحت المؤسسة، أن الكمية المستخدمة بلغت 3.504.123 طناً، بزيادة 150.517 طناً عن العام 1437هـ، ملفتة إلى أن المنتج من الدقيق بجميع أنواعه في جميع الفروع بلغ 2.775.606 أطنان بزيادة قدرها 109.423 طناً عن العام الذي قبله.

وأرجعت المؤسسة سبب عدم القدرة على رفع نسبة السعودية إلى تسرب الفنيين السعوديين بعد تدريبهم ،وتأهيلهم بمجال عمل المؤسسة، بالإضافة لزيادة العمالة العادية من غير السعوديين.