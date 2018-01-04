الخارجية تشرح بالدلائل محاولات إيران استنساخ مليشيا حزب الله باليمن

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الخارجية، دلائل متعددة لمحاولات إيران، استنساخ مليشيا حزب الله في اليمن، باستخدام ملشيا الحوثي الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أن إيران أطلق 86 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة حتى الآن، كما أن عملية اغتيال الرئيسا لسابق علي عبدالله صالح جائت بقرار من طهران.

وأضافت الوزارة، أن العلاقات بين مليشيا الحوثي الإرهابية وإيران علاقة مصالح مشتركة، كما أن هذه المليشيا زرعت ألغاماً وعبوات ناسفة على حدود المملكة، بالإضافة إلى أن الوثائق أثبتت تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات تجنيد الأطفال.