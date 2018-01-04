هيئة محلفين أمريكية تدين مصرفي تركي بتهمة مساعدة إيران

واشنطن(صدى):

أصدرت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الأربعاء، حكماً بإدانة مصرفياً تركياً يدعى ” محمد هاكان أتيلا ” ، في خمس تهم من أصل ستة وجهت إليه.

واستمرت المحاكمة لمدة أربعة أسابيع، حيث اتهم الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا زراب، وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.

وعلَق مسؤول تركي على الحكم، مؤكدأ أنه باطل وانتهك القانون الدولي.

من جانبه، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتهام والمحاكمة بأنهما مؤامرة أميركية من أجل ” ابتزاز ” و ” وتشويه ” بلاده.