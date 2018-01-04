الرئيس الفرنسي يعلن عن مشروع قانون لمكافحة ” الأخبار الكاذبة “

باريس(صدى):

كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون لمكافحة ” الأخبار الكاذبة ” على الإنترنت أثناء ” مرحلة انتخابية ” .

وقال ” ماكرون ” ، أثناء التعبير عن تمنياته للصحافيين بمناسبة العام الجديد ” سوف نطور جهازنا القضائي لحماية الحياة الديموقراطية من هذه الاخبار الخاطئة ” .

كما أعلن الرئيس الفرنسي، عن تعزيز سلطات هيئة ضبط المرئي والمسموع ” لمكافحة أي محاولة إخلال تجريها خدمات تليفزيون خاضعة لسيطرة أو تأثير دول أجنبية ” .