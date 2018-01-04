إحصائية: 50% من أطفال المملكة لديهم حسابات على مواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

أوضحت إحصائية قامت بها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن 50% من الأطفال لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشر الآباء على استخدام أطفالهم للإنترنت بنسبة 51%.

وبيَنت الإحصائية التي نشرتها الهيئة على ” تويتر ” ، أن نسبة الأطفال الذين شاهدوا شيئاً أثار قلقهم على الإنترنت بلغت 35%، مشيرة إلى أن 85% من البالغين لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.