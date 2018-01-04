إحصائية: 50% من أطفال المملكة لديهم حسابات على مواقع التواصل
أوضحت إحصائية قامت بها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن 50% من الأطفال لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشر الآباء على استخدام أطفالهم للإنترنت بنسبة 51%.
وبيَنت الإحصائية التي نشرتها الهيئة على ” تويتر ” ، أن نسبة الأطفال الذين شاهدوا شيئاً أثار قلقهم على الإنترنت بلغت 35%، مشيرة إلى أن 85% من البالغين لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6719 ] نشر منذ 4 ساعات
نسبه عاليه مع الآسف مو حلو للطفل بدون وعي وراقبه الآهل اشوف انها خطره عليهم الله يكفيهم شرها☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6719 ] نشر منذ 4 ساعات
رقابه تصحيح😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40993 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا من هاالدهاليز الظلماء ,, وبس ,,