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إحصائية: 50% من أطفال المملكة لديهم حسابات على مواقع التواصل

إحصائية: 50% من أطفال المملكة لديهم حسابات على مواقع التواصل
نورة الشهري(صدى):

أوضحت إحصائية قامت بها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن 50% من الأطفال لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشر الآباء على استخدام أطفالهم للإنترنت بنسبة 51%.

وبيَنت الإحصائية التي نشرتها الهيئة على ” تويتر ” ، أن نسبة الأطفال الذين شاهدوا شيئاً أثار قلقهم على الإنترنت بلغت 35%، مشيرة إلى أن 85% من البالغين لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6719 ] نشر منذ 4 ساعات

نسبه عاليه مع الآسف مو حلو للطفل بدون وعي وراقبه الآهل اشوف انها خطره عليهم الله يكفيهم شرها☺

[ عدد التعليقات: 40993 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخارجنا من هاالدهاليز الظلماء ,, وبس ,,

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