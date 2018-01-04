الصين تخطط لبناء مجمع لأبحاث الذكاء الصناعي بـ2.12مليار دولار

بكين(صدى):

قالت مصادر إعلامية صينية، إن بكين تخطط لبناء مجمع لأبحاث الذكاء الصناعي بقيمة 13.8 مليار يوان 2.12 مليار دولار في غرب العاصمة في إطار سعي البلاد لتحقيق طموح الريادة العالمية في هذا المجال بحلول عام 2025.

وأضافت المصادر أن المجمع سيضم ما يصل إلى 400 شركة بإنتاج سنوي يصل إلى 50 مليون يوان حيث أن مجموعة تشونغقوانغسون للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة مع جامعات أجنبية وستبني معملاً للذكاء الصناعي ” على المستوى المحلي ” في المنطقة.

ويذكر أن خطة الصين لتطوير قطاع الذكاء الصناعي تأتي في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات التنافسية للذكاء الصناعي في التكنولوجيا العسكرية.