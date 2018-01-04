بالفيديو.. انطلاق موجة جديدة من التظاهرات في مدينة شيراز بإيران
انطلقت، منذ قليل، موجة جديدة من تظاهرات الشعب الإيراني، في مدينة شيراز سادس أكبر مدن إيران.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الناري من قبل قوات الأمن الإيراني.
وتتواصل المظاهرات الإيرانية لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على سياسات الحكومة، مطالبة بسقوط المرشد علي خامنئي، ونظام ” الملالي ” الفاسد.
عاجل#يحدث_الان_في_ايران انطلاق موجة جديدة من التظاهرات في مدينة #شيراز وقرأت خامنئي تطلق النار.
•شيراز هي مركز محافظة #فارس ومقاطعة شيراز. وعدد سكان شيراز 1,204,882 نسمة. وتعد شيراز سادس أكبر مدينة في إيران.#امجد_طه #Iran #ايران pic.twitter.com/AdtPcQ4K9d
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 3, 2018
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