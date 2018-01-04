بالفيديو.. انطلاق موجة جديدة من التظاهرات في مدينة شيراز بإيران

طهران(صدى):

انطلقت، منذ قليل، موجة جديدة من تظاهرات الشعب الإيراني، في مدينة شيراز سادس أكبر مدن إيران.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الناري من قبل قوات الأمن الإيراني.

وتتواصل المظاهرات الإيرانية لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على سياسات الحكومة، مطالبة بسقوط المرشد علي خامنئي، ونظام ” الملالي ” الفاسد.