حراس المنتخب الوطني الأول يبدأون معسكرهم الإعدادي في شتوتغارت بألمانيا

ماجد محمد(صدى):

بدأ اليوم الأربعاء في مدينة شتوتغارت الألمانية معسكر حراس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (وليد عبدالله، محمد العويس، وعبدالله المعيوف، وعساف القرني) والذي يقيمه الاتحاد السعودي تحت إشراف مدرب الحراس الألماني أوليفر كان ويستمر خلال الفترة من 3 وحتى 19 يناير الجاري.

وسينضم الحارس عبدالقدوس عطية الذي عاد مؤخرا من تمثيل المنتخب المشارك في خليجي 23 إلى المعسكر بعد أن ينهي إجراءات استخراج تأشيرة السفر.

ويشارك حراس المنتخب في معسكر شتوتغارت؛ الذي يشرف عليه إداريًا ممثل الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية أوليفر، وكان حسين الصادق في سباق البرنامج الإعدادي الخاص بتأهيلهم قبل المشاركة في نهاية كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في 14 يونية المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار العقد الموقع بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وأوليفر كان والذي يقضي بتقديم برامج تدريبية إضافية لحراس مرمى المنتخب السعودي المتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، بالإضافة إلى برامج أخرى للحراس من مواليد المملكة الذي وقع عليهم اختيار لجنة اكتشاف المواهب المشكلة من الهيئة العامة للرياضة.