بالفيديو.. الجدعان: الخدمة المدنية تدرس موضوع حوافز موظفي القطاع العام

عادل الحربي(صدى):

‏قال وزير المالية محمد الجدعان، إن هناك دراسات تقوم بها وزارة الخدمة المدنية فيما يخص موضوع حوافز موظفي القطاع العام، وبيَّن أنه سيتم إعلانها في حينها.

وأضاف: هناك حزمة من الإصلاحات الكبيرة جدًّا تجري في البلد، من ضمنها إصلاح القطاع العام بشكل عام. اليوم يشتكي الموظف العام نفسه بأن الموظف الذي يعمل ويجتهد ويؤدي ساعات إضافية والموظف الذي يعمل بأقل درجة مقبولة نظامًا، بشكل عام يتساويان حاليًا بدرجة كبيرة جدًّا في المزايا.

وتابع : ولذلك جزء من الإصلاحات مهم جدًّا لوضع تحفيز موظف القطاع العام. مهم جدًّا أن نحفز هذا الموظف؛ لأداء عمله بكفاءة عالية، ونوفر له التدريب اللازم؛ لذلك إصلاحات الخدمة المدنية والبرامج التي تقوم عليها بتوجيهات من المقام الكريم ستعيد هيكلة جميع هذه المسائل ” .