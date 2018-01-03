بالفيديو.. الجدعان: الخدمة المدنية تدرس موضوع حوافز موظفي القطاع العام
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن هناك دراسات تقوم بها وزارة الخدمة المدنية فيما يخص موضوع حوافز موظفي القطاع العام، وبيَّن أنه سيتم إعلانها في حينها.
وأضاف: هناك حزمة من الإصلاحات الكبيرة جدًّا تجري في البلد، من ضمنها إصلاح القطاع العام بشكل عام. اليوم يشتكي الموظف العام نفسه بأن الموظف الذي يعمل ويجتهد ويؤدي ساعات إضافية والموظف الذي يعمل بأقل درجة مقبولة نظامًا، بشكل عام يتساويان حاليًا بدرجة كبيرة جدًّا في المزايا.
وتابع : ولذلك جزء من الإصلاحات مهم جدًّا لوضع تحفيز موظف القطاع العام. مهم جدًّا أن نحفز هذا الموظف؛ لأداء عمله بكفاءة عالية، ونوفر له التدريب اللازم؛ لذلك إصلاحات الخدمة المدنية والبرامج التي تقوم عليها بتوجيهات من المقام الكريم ستعيد هيكلة جميع هذه المسائل ” .
#وزير_المالية_على_خليجية
هكذا أجاب #وزير_المالية عن استفسارات عن موضوع عودة العلاوة#اسأل_وزير_المالية pic.twitter.com/xUYTOZY1cO
— خليجية (@Khalejiatv) January 3, 2018
موظف عقد[ عدد التعليقات: 1809 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف لم نسمع ولم نقراء عن ما يسر الخريجين موظفي العقود الحكوميه حيث هناك امضى اكثر من عشرسنوات على عقد حكومي بمرتب زهيد يخلو من اي امتيازات أو حوافز تشجيعيه كخارج الدوام او دورات تدريبيه او انتدابات كبقيه اخواننا وزملائنا الرسميين رغم أننا نوادي نفس المهام ونفس الدوام ونفس الحضور والانصراف وكذالك عافانا في الانضباط ولكننا كما ذكرت للاسف نفتقد للعداله تحت وطئة هذا العقد الظالم ويبدوا كأننا مدفونين في مقبره في قياهب النسيان مع ان موتى المسلمين هناك من يتذكرهم ومن يترحم عليهم ..