التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحملة شهادات الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

وأوضحت الشركة، بأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم.

وأشارت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– محلل الأمن (الجبيل): درجة جامعية في تخصص علوم الحاسوب، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس خدمة العملاء (الدمام): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– محلل ثالث عمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– محاسب أول فواتير (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

– محلل أول أعمال البوليمر (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الكيميائية، أو الصناعية).

أما بالنسبة للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .