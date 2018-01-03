” آل الشيخ ” يرد على محرضين الجمهور على نادي الأهلي
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن جمهور نادي الأهلي واعِ للمحرضين عليه، مشيراً إلى أن من يعتقد أن النادي سيسقط بدون الجمهور ” واهم ” .
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الأهلي نادي لجمهوره الواعي المحب ومن يعتقد أنه من أملاكه الشخصية فهو واهم ومن يعتقد أن الاهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم ومن يحرض من خلف الكواليس سيبقى في الكواليس ” .
يذكر أن جمهور نادي الأهلي، غضب من ناديه بعد تراجع مستواه في دوري المحترفين، وظهر ذلك بعد تراجعهم عن التبرع في مبادرة ” ادعم ناديك ” .
صداوي[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه ازعجونا الطحالب 30 سنه نايمين .الله يسامحك يالاتحاد طاح مستواك وفكيت الحبل على الغارب 😂😂