” آل الشيخ ” يرد على محرضين الجمهور على نادي الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن جمهور نادي الأهلي واعِ للمحرضين عليه، مشيراً إلى أن من يعتقد أن النادي سيسقط بدون الجمهور ” واهم ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الأهلي نادي لجمهوره الواعي المحب ومن يعتقد أنه من أملاكه الشخصية فهو واهم ومن يعتقد أن الاهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم ومن يحرض من خلف الكواليس سيبقى في الكواليس ” .

يذكر أن جمهور نادي الأهلي، غضب من ناديه بعد تراجع مستواه في دوري المحترفين، وظهر ذلك بعد تراجعهم عن التبرع في مبادرة ” ادعم ناديك ” .