  • الخميس 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” يرد على محرضين الجمهور على نادي الأهلي

” آل الشيخ ” يرد على محرضين الجمهور على نادي الأهلي

” آل الشيخ ” يرد على محرضين الجمهور على نادي الأهلي
طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن جمهور نادي الأهلي واعِ للمحرضين عليه، مشيراً إلى أن من يعتقد أن النادي سيسقط بدون الجمهور ” واهم ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الأهلي نادي لجمهوره الواعي المحب ومن يعتقد أنه من أملاكه الشخصية فهو واهم ومن يعتقد أن الاهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم ومن يحرض من خلف الكواليس سيبقى في الكواليس ” .

يذكر أن جمهور نادي الأهلي، غضب من ناديه بعد تراجع مستواه في دوري المحترفين، وظهر ذلك بعد تراجعهم عن التبرع في مبادرة ” ادعم ناديك ” .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههه ازعجونا الطحالب 30 سنه نايمين .الله يسامحك يالاتحاد طاح مستواك وفكيت الحبل على الغارب 😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *