” السلام لصناعة الطيران ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض والخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف تعليمية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض والخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عقود (الرياض).

– مدرس فني رادار محمول جوا (الخرج).

– مدرس مهندس جوي (الخرج).

– مدرس مهندس جوي (الخرج).

– مدرس صيانة عامة للطائرات (الخرج).

– خطاط ورسام (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 3 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).